«Райо Вальекано», Ла Лига, и Ассоциация испанских футболистов опубликовали совместное заявление касательно ситуации с нападающим «Бетиса» Романом Зозулей. Ранее болельщики «Райо» обвинили игрока в неонацистских взглядах, вынудив клуб отказаться от аренды Зозули.

«Ла Лига, Ассоциация испанских футболистов и «Райо Вальекано» сохраняют твердую позицию, чтобы не подаваться давлению. На встрече было решено обеспечить безопасность игроку, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.

Игрок, зная об этих условиях и обязательствах Ла Лиги, клуба и Ассоциации, до понедельника должен принять решение о своем будущем», – указано в заявлении.

Отметим, что в поддержку Зозули выступили его партнеры по «Бетису» и сам клуб, а также главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, посольство Украины в Испании и многие другие.