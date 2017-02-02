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Денис Шунто: «В прошлом году на нужды клуба потратили 470 тысяч долларов»

03.02.2017 15:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель ФК «Крумкачы» Денис Шунто назвал бюджет клуба.

– Изменится ли бюджет клуба?

– В прошлом году на нужды клуба потратили 470 тысяч долларов, в следующем сезоне нужно найти примерно такую же сумму.

– «Крумкачы» интересны спонсорам?

– Есть один негативный момент, который мы создали сами себе, когда на финише команда играла не очень удачно. Это снизило и интерес потенциальных спонсоров к клубу, потому что чудесный старт открывал куда большие перспективы.

– Минувший сезон показал, что у клуба «Крумкачы» очень преданные болельщики. Чем порадуете их в этом году?

– Мы готовим очень много шикарных сюрпризов, но пока что не буду раскрывать карты. Надеюсь, что в свое время поклонники оценят наши инициативы, – сказал Шунто.

 
 
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Руководитель ФК «Крумкачы» Денис Шунто назвал бюджет клуба.

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