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Денис Шунто: «В прошлом году на нужды клуба потратили 470 тысяч долларов»
03.02.2017 15:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель ФК «Крумкачы» Денис Шунто назвал бюджет клуба.
– Изменится ли бюджет клуба?
– В прошлом году на нужды клуба потратили 470 тысяч долларов, в следующем сезоне нужно найти примерно такую же сумму.
– «Крумкачы» интересны спонсорам?
– Есть один негативный момент, который мы создали сами себе, когда на финише команда играла не очень удачно. Это снизило и интерес потенциальных спонсоров к клубу, потому что чудесный старт открывал куда большие перспективы.
– Минувший сезон показал, что у клуба «Крумкачы» очень преданные болельщики. Чем порадуете их в этом году?
– Мы готовим очень много шикарных сюрпризов, но пока что не буду раскрывать карты. Надеюсь, что в свое время поклонники оценят наши инициативы, – сказал Шунто.
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Руководитель ФК «Крумкачы» Денис Шунто назвал бюджет клуба.
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