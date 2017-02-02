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Лукашенко: у Беларуси и Латвии большие шансы получить ЧМ по хоккею

03.02.2017 16:08 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Шансы на победу совместной заявки Беларуси и Латвии на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году очень велики, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

В январе этого года в Минске главы хоккейных федераций Беларуси и Латвии Игорь Рачковский и Айгар Калвитис подписали соглашение о совместной подаче заявки на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Кроме, Минска и Риги на проведение мирового хоккейного форума претендует Финляндия. Решение по месту проведения ЧМ будет вынесено 19 мая в Кельне на конгрессе ИИХФ.

"По последним данным, шансы получить Чемпионат мира очень большие", — заявил Лукашенко в ходе пресс-конференции "Большой разговор с президентом" в Минске. 

Ранее глава рижского "Динамо" Юрис Савицкис рассказал, что инициатором подачи совместной заявки был белорусский лидер. "По поводу моей инициативы. Это не совсем так. Один из моих хороших друзей, не буду называть фамилию, который имеет отношение к хоккею в Латвии, рассказал, что в там есть люди на государственном уровне и бизнесмены, которые готовы пойти в связке, если появится у президента Беларуси заинтересованность", — уточнил он.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Шансы на победу совместной заявки Беларуси и Латвии на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году очень велики, заявил президент Беларуси...

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