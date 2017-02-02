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Александр Лукашенко: «Вот я поговорил с Шуневичем после матча с Ригой. И что случилось? В последней игре с «Автомобилистом» просто молодцы»
03.02.2017 16:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время «Большого разговора» похвалил игроков минского «Динамо» за победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Вот я поговорил с министром МВД после матча с рижанами. И что случилось? В последней игре с «Автомобилистом» просто молодцы. Их там плавили россияне-судьи, как могли. Выгнали нашего парня за полторы минуты до конца. А они взяли и выиграли. Могут же!» – сказал Лукашенко.
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Александр Лукашенко: «Вот я поговорил с Шуневичем после матча с Ригой. И что случилось? В последней игре с «Автомобилистом» просто молодцы»
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время «Большого разговора» похвалил игроков минского «Динамо» за победу над «Автомобилистом» в матче регулярного...
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