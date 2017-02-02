﻿ Александр Лукашенко: «Вот я поговорил с Шуневичем после матча с Ригой. И что случилось? В последней игре с «Автомобилистом» просто молодцы». 21.by
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Александр Лукашенко: «Вот я поговорил с Шуневичем после матча с Ригой. И что случилось? В последней игре с «Автомобилистом» просто молодцы»

03.02.2017 16:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время «Большого разговора» похвалил игроков минского «Динамо» за победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Вот я поговорил с министром МВД после матча с рижанами. И что случилось? В последней игре с «Автомобилистом» просто молодцы. Их там плавили россияне-судьи, как могли. Выгнали нашего парня за полторы минуты до конца. А они взяли и выиграли. Могут же!» – сказал Лукашенко.

Игорь Шуневич: «Игроки, и тренерский штаб «Динамо» сделают все для того, чтобы выйти в плей-офф и не просто выйти, но еще и дать достойный бой»

Александр Лукашенко: «Так, как хоккеисты минского «Динамо» себя вели на площадке, играя с Ригой, это ни в одни ворота не лезет»

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время «Большого разговора» похвалил игроков минского «Динамо» за победу над «Автомобилистом» в матче регулярного...

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