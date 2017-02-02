Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках «Большого разговора» ответил на вопрос главного редактора «Прессбола» Сергея Кайко о господдержке спорта в непростых экономических условиях.

– Когда вы рассуждаете на экономические темы, время от времени проскальзывают словосочетания «трудный период», «непростое время», «сокращение». Такая картина и на спорте на сказывается соответствующим образом. Если тренды в этом году сохранятся, сохранится ли государственная политика по поддержке игровых и всех прочих видов спорта такой, какая она есть?

– Экономически этот год будет не хуже, чем предыдущий. Поэтому, если все будет хорошо, мы сохраним тот же уровень господдержки спорта. И клубы тоже будут работать в рамках указа о господдержке. Вот, например, БАТЭ можно уже не поддерживать. Анатолий Анатольевич (Капский – прим.) может с завода что-то украсть, если понадобится (смеется).

– Мы помогаем заводу, Александр Григорьевич :) – прокомментировал Анатолий Капский.

– Я знаю :) Поэтому будем поддерживать – ответил Александр Лукашенко.

Есть другая ситуация – биатлон. Он у нас не нищенствует, у биатлонистов отличная база. А ситуация... Тренера наняли – не подошел. На что я и сказал министру, что так и портфель можно потерять.

Биатлон – 36-е место... Вот чемпионат мира пройдет – там посмотрим. Какая у них будет поддержка. Побегут потом в Россию. Ну, россияне их не возьмут, корейцы возьмут. Они сейчас берут биатлонистов. Вот такое будет финансирование. И один человек будет отвечать за все.

Поддерживать спорт, конечно, будем. Но главное – результат. Золото, серебро, бронза. Вот критерий. Ко мне приходили и предлагали: давайте окажем поддержку тому виду, этому. А я говорю: давайте поможем всем. Но потом будем смотреть по результатам. Пусть даже это популярный вид, который должен вроде приносить результат, – сказал Лукашенко.

Капский присутствует на встрече Лукашенко с представителями общественности и журналистами