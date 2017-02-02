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Кубок Дэвиса: Егор Герасимов сравнял счет в противостоянии с румынами

03.02.2017 16:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Белорусский теннисист Егор Герасимов (341-й номер мирового рейтинга) одержал победу над румынским спортсменом Мариусом Копилом (129) в матче I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса со счетом  6:3, 6:4, 6:4.

В пятницу в столичном Дворце спорта завершился первый игровой день матча I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Румынии. Заключительным матчем стало одиночное противостояние Герасимова и Копила.

Кубок Дэвиса: Егор Герасимов сравнял счет в противостоянии с румынами
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусская команда поздравляет Егора Герасимова с победой

Победа белорусского теннисиста позволила сравнять счет в противостоянии 1:1.

Ранее Илья Ивашко проиграл Адриану Унгуру

В субботу, 4 февраля, в 13.00 начнется парная встреча. У хозяев на нее заявлены Максим Мирный и Егор Герасимов, которым будет противостоять румынский тандем Хория Текау / Николай Фрунза.

Кубок Дэвиса: Егор Герасимов сравнял счет в противостоянии с румынами
© Sputnik / Виктор Толочко
За матчем с трибун наблюдали Михаил Захаров, Урал Латыпов и Александр Шакутин

Закончится матч 5 февраля двумя одиночными играми: Илья Ивашко — Мариус Копил, Егор Герасимов — Адриан Унгур. Капитаны команды Владимир Волчков и Андрей Павел могут произвести замены.

Победитель матча Беларусь — Румыния в следующем раунде в сентября встретится с теннисистами Австрии.

 
Теги: Минск
 
 
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Завтра в минском Дворце теннисиста на корт выйдут "парники": у хозяев заявлены Максим Мирный и Егор Герасимов, которым будет противостоять румынский тандем Хория...

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