Мадрид и Баку претендуют на проведение финала Лиги чемпионов-2019.

Азербайджан предлагает для проведения игры Олимпийский стадион (вмещает 69 870 зрителей), а Мадрид – новый стадион «Атлетико» «Ванда-Метрополитано» (73 000 зрителей) , который начнет функционирование в этом году.

Баку никогда ранее не принимал финальные матчи турниров под эгидой УЕФА. Что касается Мадрида, то стадион «Реала» «Сантьяго Бернабеу» в 2010 году принимал финал ЛЧ «Интер» – «Бавария» (2:0).

Также определены претенденты на проведение финала Лиги Европы. За это право вместе с Баку поборются Севилья (стадион «Рамон Санчес Писхуан»), Глазго («Хэмпден Парк»), Стамбул («Водафон-Арена»), Тбилиси («Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе»), Франкфурт («Коммерцбанк-Арена») и Штутгарт («Мерседес-Бенц-Арена»),