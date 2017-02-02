|
Баку и Мадрид претендуют на проведение финала Лиги чемпионов-2019
03.02.2017 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мадрид и Баку претендуют на проведение финала Лиги чемпионов-2019.
Азербайджан предлагает для проведения игры Олимпийский стадион (вмещает 69 870 зрителей), а Мадрид – новый стадион «Атлетико» «Ванда-Метрополитано» (73 000 зрителей) , который начнет функционирование в этом году.
Баку никогда ранее не принимал финальные матчи турниров под эгидой УЕФА. Что касается Мадрида, то стадион «Реала» «Сантьяго Бернабеу» в 2010 году принимал финал ЛЧ «Интер» – «Бавария» (2:0).
Также определены претенденты на проведение финала Лиги Европы. За это право вместе с Баку поборются Севилья (стадион «Рамон Санчес Писхуан»), Глазго («Хэмпден Парк»), Стамбул («Водафон-Арена»), Тбилиси («Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе»), Франкфурт («Коммерцбанк-Арена») и Штутгарт («Мерседес-Бенц-Арена»),
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мадрид и Баку претендуют на проведение финала Лиги чемпионов-2019.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии