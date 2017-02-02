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Экстралига. Главный тренер «Металлурга» Колесников дисквалифицирован на 7 матчей
03.02.2017 18:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоялось заседание дисциплинарного комитета ФХБ, на котором был рассмотрен факт нарушения правил главным тренером жлобинского «Металлурга» Андреем Колесниковым в матче экстралиги против «Гомеля» (0:5).
«Дисциплинарный комитет на основании записи в официальном протоколе, рапорта инспектора матча и изучения видеозаписи момента постановил:
За нарушение правила 116 (v.1) официальной книги правил ИИХФ 2014-2018г.г., в соответствии с пунктом 2.8 приложения 2 дисциплинарного регламента Ассоциации, дисквалифицировать главного тренера хоккейной команды «Металлург-Жлобин» Колесникова А.А. на 7 (семь) игр», – говорится в сообщении ФХБ.
Напомним, Колесников
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Сегодня состоялось заседание дисциплинарного комитета ФХБ, на котором был рассмотрен факт нарушения правил главным тренером жлобинского «Металлурга» Андреем...
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