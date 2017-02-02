Сегодня состоялось заседание дисциплинарного комитета ФХБ, на котором был рассмотрен факт нарушения правил главным тренером жлобинского «Металлурга» Андреем Колесниковым в матче экстралиги против «Гомеля» (0:5).

«Дисциплинарный комитет на основании записи в официальном протоколе, рапорта инспектора матча и изучения видеозаписи момента постановил:

За нарушение правила 116 (v.1) официальной книги правил ИИХФ 2014-2018г.г., в соответствии с пунктом 2.8 приложения 2 дисциплинарного регламента Ассоциации, дисквалифицировать главного тренера хоккейной команды «Металлург-Жлобин» Колесникова А.А. на 7 (семь) игр», – говорится в сообщении ФХБ.

Напомним, Колесников заработал матч-штраф за оскорбление судей и отказался от комментариев на пресс-конференции.