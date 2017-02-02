Экс-защитник «Зари» Михаил Сиваков рассказал о матчах с «Манчестер Юнайтед» и заявил, что за все время пребывания в Украине так и не понял, что тут происходит.

– После «Манчестера» понимаешь, что против тебя играют живые люди, которые тоже ошибаются. По-моему, мы смотрелись вполне достойно. Особенно на «Олд Траффорд», где на «Зарю» пришли 70 тысяч человек и после матча нам аплодировали – это тоже о многом говорит.

– С Мхитаряном во время матча поговорили?

– Только с Ибрагимовичем. Я ему на первых минутах очень серьезно ударил по ахиллу. Мне кажется, другой бы попросил замену. Но Златан зло на меня посмотрел, поднялся и побежал дальше. Во время следующей паузы я извинился, потому что действительно был не прав. Посмотрел на его ахилл – а он весь окровавленный! Уже после игры столкнулись с ним в микст-зоне и перекинулись парой фраз по-итальянски. Златан сказал, что не ожидал такой игры от нас.

– В «Заре» вы застали переезд команды из Луганска в Запорожье. Было страшно?

– Больше волновались родственники. Я-то раньше играл за «Черноморец» и видел, что все нормально. Могу сказать, что за все время в Украине я не понял, что происходит в стране. Да, по телевизору все показывали. Но был в Одессе, где город жил своей жизнью, играл в Запорожье, приезжал в Киев и нигде не видел ничего экстраординарного.

Да, я не посещал Луганск и Донецк, где это происходило, но в остальных городах все было спокойно. Хотя на чемпионате ситуация в Украине, конечно, отразилась: многие топ-игроки уехали, некоторые команды снялись из-за проблем с финансированием, упала посещаемость, – сказал Сиваков.

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