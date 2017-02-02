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КХЛ: "Динамо" прервало пятиматчевую победную серию в матче с "Барысом"

03.02.2017 19:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" за пять матчей до регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступил в выездном матче казахстанскому "Барысу", сообщает Sputnik.

В пятницу в ледовом дворце "Астана" минчане проиграли соперникам со счетом 5:1. Тем самым минчане прервали свою пятиматчевую победную серию в КХЛ.

У "зубров" единственную шайбу забросил на 18-й минуте Аарон Палушай с подачи Романа Граборенко. У победителей ворота соперников поразили Брэндон Боченски (18, 39), Кори Тривино (23, 45), Кирилл Панюков (49).

Главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт наблюдал за матчем с "Барысом" с трибун — накануне он был дисквалифицирован на один матч из-за оскорбления судей во время встречи "динамовцев" с "Автомобилистом", который состоялся 1 февраля и закончился победой "зубров". Кроме того наставник "бело-синих" получил индивидуальный денежный штраф.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчане не гарантировали себе выход в плей-офф; главный тренер Крэйг Вудкрофт наблюдал за игрой с трибун.

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