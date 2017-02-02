Министр спорта Александр Шамко поделился мнением об организации чемпионата мира по муай-тай в Минске, который пройдет 3-12 матч 2017 года.

«Мы усиленно работаем над проведением столь значимого турнира. Уже продумана маркетинговая составляющая, эти соревнования полностью окупятся. Беларусь является одной из ведущих стран в тайском боксе. В составе белорусской команды выступят сильнейшие мастера муай-тай. Костяк составят Андрей Кулебин, Мария и Дмитрий Валент, Елена Лешкевич и Виталий Гурков. Они дадут достойный бой своим соперникам. Кроме спортивных мероприятий, запланировано проведение мастер-классов, культурно-развлекательных мероприятий. К участию в проектах будут привлечены иностранные и отечественные специалисты из лидирующих школ тайского бокса», – сказал Шамко.