Конькобежка Марина Зуева завоевала вторую золотую медаль на XХVIII Всемирной зимней Универсиаде в Алматы.

На известном катке «Медео» белоруска победила на дистанции 5000 м, показав результат 7 мин. 20,11 сек. Второе место заняла Нене Сакаи из Японии – 7 мин. 35,14 сек.

Бронзовую медаль завоевала Чжон Су Лим из Республики Корея – 7 мин. 49,09 сек.

Для Марины Зуевой золотая медаль Универсиады стала второй. Ранее она победила на дистанции 3000 м.

На счету команды две золотые, две серебряные и одна бронзовая награды.

Возглавляют список атлеты из России – 15 золотых, 17 серебряных и 8 бронзовых медалей.