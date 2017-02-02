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Универсиада-2017. Белорусская конькобежка Зуева завоевала золотую медаль
03.02.2017 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Конькобежка Марина Зуева завоевала вторую золотую медаль на XХVIII Всемирной зимней Универсиаде в Алматы.
На известном катке «Медео» белоруска победила на дистанции 5000 м, показав результат 7 мин. 20,11 сек. Второе место заняла Нене Сакаи из Японии – 7 мин. 35,14 сек.
Бронзовую медаль завоевала Чжон Су Лим из Республики Корея – 7 мин. 49,09 сек.
Для Марины Зуевой золотая медаль Универсиады стала второй. Ранее она победила на дистанции 3000 м.
На счету команды две золотые, две серебряные и одна бронзовая награды.
Возглавляют список атлеты из России – 15 золотых, 17 серебряных и 8 бронзовых медалей.
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Конькобежка Марина Зуева завоевала вторую золотую медаль на XХVIII Всемирной зимней Универсиаде в Алматы.
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