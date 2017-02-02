Тренер минского «Динамо» Рон Паско, который вместо дисквалифицированного Крэйга Вудкрофта руководил сегодня «зубрами», на послематчевой пресс-конференции попытался отыскать причины поражения от «Барыса» (1:5).

– Поздравляю «Барыс» с победой. Сегодня они играли лучше нас на протяжении большей части матча. Нас очень разочаровало то, как мы играли сегодня. Чтобы играть в плей-офф, нам надо действовать лучше, чем сегодня.

– Как состояние Андрея Степанова?

– Прямо сейчас у меня нет информации по этому поводу. Надеемся, что ничего серьезного, и Андрей выбыл из строя ненадолго.

– Сказалось ли на игре отсутствие главного тренера на скамейке?

– То, как мы готовились к этому матчу, ничем не отличалось от того, что мы проделывали перед другими играми. Не думаю, что отсутствие главного тренера на скамейке способно объяснить нашу сегодняшнюю игру, – сказал Паско.