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Тренер минского «Динамо» Паско: «Чтобы играть в плей-офф, нам надо действовать лучше, чем сегодня»

03.02.2017 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер минского «Динамо» Рон Паско, который вместо дисквалифицированного Крэйга Вудкрофта руководил сегодня «зубрами», на послематчевой пресс-конференции попытался отыскать причины поражения от «Барыса» (1:5).

– Поздравляю «Барыс» с победой. Сегодня они играли лучше нас на протяжении большей части матча. Нас очень разочаровало то, как мы играли сегодня. Чтобы играть в плей-офф, нам надо действовать лучше, чем сегодня.

– Как состояние Андрея Степанова?

– Прямо сейчас у меня нет информации по этому поводу. Надеемся, что ничего серьезного, и Андрей выбыл из строя ненадолго.

– Сказалось ли на игре отсутствие главного тренера на скамейке?

– То, как мы готовились к этому матчу, ничем не отличалось от того, что мы проделывали перед другими играми. Не думаю, что отсутствие главного тренера на скамейке способно объяснить нашу сегодняшнюю игру, – сказал Паско.

 
 
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Тренер минского «Динамо» Рон Паско, который вместо дисквалифицированного Крэйга Вудкрофта руководил сегодня «зубрами», на послематчевой пресс-конференции...

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