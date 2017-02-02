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Тренер минского «Динамо» Паско: «Чтобы играть в плей-офф, нам надо действовать лучше, чем сегодня»
03.02.2017 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер минского «Динамо» Рон Паско, который вместо дисквалифицированного Крэйга Вудкрофта руководил сегодня «зубрами», на послематчевой пресс-конференции попытался отыскать причины поражения от «Барыса» (1:5).
– Поздравляю «Барыс» с победой. Сегодня они играли лучше нас на протяжении большей части матча. Нас очень разочаровало то, как мы играли сегодня. Чтобы играть в плей-офф, нам надо действовать лучше, чем сегодня.
– Как состояние Андрея Степанова?
– Прямо сейчас у меня нет информации по этому поводу. Надеемся, что ничего серьезного, и Андрей выбыл из строя ненадолго.
– Сказалось ли на игре отсутствие главного тренера на скамейке?
– То, как мы готовились к этому матчу, ничем не отличалось от того, что мы проделывали перед другими играми. Не думаю, что отсутствие главного тренера на скамейке способно объяснить нашу сегодняшнюю игру, – сказал Паско.
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Тренер минского «Динамо» Рон Паско, который вместо дисквалифицированного Крэйга Вудкрофта руководил сегодня «зубрами», на послематчевой пресс-конференции...
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