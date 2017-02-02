Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля прокомментировал сорвавшийся переход в «Райо Вальекано» из-за угроз ультрас.

«Я не боюсь фанатов «Райо Вальекано». Я хотел помочь этой команде и мне очень жаль, что все случилось именно так.

Вчера я встречался с руководством Ла Лиги и ассоциации профессиональных футболистов Испании. На встрече мне было предложено два варианта. Во-первых, это возвращение в «Райо Вальекано», где мне и моей семье будет обеспечена безопасность. Я спросил, не будет ли проблем у моего сына, который ходит в школу, и меня уверили, что все будет в порядке.

Второй вариант – возвращение в расположение «Бетиса», но я не смогу играть, а буду просто тренироваться.

Футбол — моя жизнь, но если мне скажут выбирать между футболом и моей семьей, то я выберу семью. Я не боюсь ультрас или кого-то еще, но беспокоюсь о безопасности своей семьи.

Когда я приехал в «Райо Вальекано», то был обвинен и оскорблен ультрас, но я рассказал им о ситуации, которую они затронули. Также я был готов пообщаться с ними лично и все объяснить.

Фанаты обвиняют меня в поддержке украинской армии и поэтому считают меня фашистом. Они, очевидно, наоборот, поддерживают другую сторону, ведущую боевые действия на Донбассе. Я стал для них фашистом только из-за поддержки украинской армии в войне против террористов.

Я постарался объяснить им, что не являюсь фашистом. Убежден, что если бы нечто подобное произошло в Испании, то многие местные ребята первым делом пошли бы защищать свою страну, как происходит у меня на родине.

Если бы люди оказались без медикаментов, одежды или продуктов питания, то многие испанские игроки помогли бы им, потому что они защищают свою страну», – сказал Зозуля.

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