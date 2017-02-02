|
Савицкий продлил контракт с «Неманом»
03.02.2017 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Павел Савицкий продлил контракт с «Неманом», передает официальный твиттер команды.
Срок действия соглашения рассчитан до конца года.
Как
Также интерес к Савицкому проявлял «Шахтер», «Висла» и «Пяст». Сообщалось, что футболист мог оказаться в БАТЭ. Однако позже президент клуба Анатолий Капский заявил, что Савицкого
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник Павел Савицкий продлил контракт с «Неманом», передает официальный твиттер команды.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии