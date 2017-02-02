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Савицкий продлил контракт с «Неманом»

03.02.2017 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Павел Савицкий продлил контракт с «Неманом», передает официальный твиттер команды.

Срок действия соглашения рассчитан до конца года.

Как сообщал ранее телеканал «Беларусь 5», гродненский клуб получил ряд запросов от команд из России в межсезонье, но руководство клуба не устроила предлагаемая цена.

Также интерес к Савицкому проявлял «Шахтер», «Висла» и «Пяст». Сообщалось, что футболист мог оказаться в БАТЭ. Однако позже президент клуба Анатолий Капский заявил, что Савицкого в команде не будет.

Савицкий продлил контракт с «Неманом»

 
 
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Полузащитник Павел Савицкий продлил контракт с «Неманом», передает официальный твиттер команды.

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