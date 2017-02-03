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Мората сказал друзьям, что перейдет в «Челси»

03.02.2017 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Реала» Альваро Мората сказал друзьям, что летом перейдет в «Челси».

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассматривает испанца как приоритетную цель для лондонцев в случае продажи нападающего Диего Косты в китайский клуб. Сумма трансфера Мораты может составить 50 миллионов фунтов.

 

 
 
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Форвард «Реала» Альваро Мората сказал друзьям, что летом перейдет в «Челси».

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