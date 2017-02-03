Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня рассказал, что шансы Минска и Риги получить чемпионат мира-2021 достаточно большие.

«По последним данным, шансы получить чемпионат мира очень большие. Это была моя инициатива, подать заявку с латвийцами? Не совсем. Один из моих хороших друзей, не буду называть фамилию, который имеет отношение к хоккею в Латвии, рассказал, что там есть люди на государственном уровне и бизнесмены, которые готовы пойти в связке, если появится у президента Беларуси заинтересованность.

Мы же претендовали отдельно на чемпионат мира-2022. Это олимпийский год. Мы уже сталкивались с этим. Знаем, какие там люди, команды. Это будущее хоккея. Но хотелось бы как-то по-другому. И я согласился. Но я сказал тому человеку, чтобы латвийская сторона подставляла плечо, выходила на Фазеля. Вероятность, что мы примем чемпионат мира, такая же, как в других странах, и даже выше. Поживем увидим. Но это хорошо, что мы с латвийцами ввязались в эту драку», – сказал Лукашенко.