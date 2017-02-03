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"Барыс" прервал победную серию минского "Динамо" в чемпионате КХЛ

03.02.2017 19:01 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. Астанинский "Барыс", возглавляемый белорусским тренером Эдуардом Занковцом, прервал пятиматчевую победную серию минского "Динамо" в чемпионате КХЛ. 3 февраля казахстанский клуб на своей площадке одержал победу со счетом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). "Барыс" взял реванш за поражение в Минске 28 января (1:2). Динамовцы играли без своего главного тренера Крэйга Вудкрофта, удаленного в предыдущем поединке за оскорбление арбитров.

Шайбы забросили:

у гостей — Аарон Палушай (17.47, ассистент — Роман Граборенко);

у хозяев — Брэндон Боченски (17.04, Найджел Доус; 38.56, в большинстве), Кори Тривино (22.05, Константин Пушкарев; 44.31, в меньшинстве), Кирилл Панюков (48.17, Константин Пушкарев).

Бренден Шиннимин ("Барыс") не реализовал буллит (40.00).

Штрафное время: 4 — 20 (Палушай, 30.48, Эллисон, 38.24 — Сен-Пьер, 12.17, Доус, 30.23, Баркер, 34.13 (2+10 мин.), Семенов, 44.21, 57.47).

После 55 матчей белорусский клуб с 96 очками занимает 6-е место среди 14 команд Западной конференции (26 побед в основное время, 3 — в овертайме, 4 — по буллитам, 18 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 151-137).

Бомбардиры (гол+пас): Эллисон — 46 (16+30), Матерухин — 35 (22+13), Клинкхаммер — 33 (17+16), Граньяни — 30 (4+26), Степанов — 28 (15+13), С.Костицын — 23 (4+19), Павлович — 19 (10+9), Лисовец — 18 (6+12), Ковыршин — 17 (7+10), Кулаков — 11 (4+7), Комаров — 10 (6+4), Петтерссон — 10 (4+6), Стась — 10 (3+7), Бэйлен — 9 (4+5), Гаврус, Палушай — по 8 (5+3), Лингле — 8 (0+8), Шинкевич — 7 (3+4), Граборенко — 7 (2+5), Дрозд — 7 (1+6), Китаров — 6 (2+4), Готовец — 5 (1+4), Амброжейчик — 4 (3+1), Устиненко — 4 (1+3), Краичек, Хенкель — по 4 (0+4), Коробов — 3 (1+2), Волков, Скривенс — по 3 (0+3), Мицкевич — 1 (1+0), Карабань, Улльстрём — по 1 (0+1).

Следующий матч динамовцы также проведут на выезде: 5 февраля — в Ханты-Мансийске против "Югры". Всего в режиме через день белорусская команда сыграет восемь встреч (с 24 января по 7 февраля).

Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 февраля. Астанинский "Барыс", возглавляемый белорусским тренером Эдуардом Занковцом, прервал пятиматчевую победную серию минского "Динамо" в чемпионате...

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КХЛ: "Динамо" прервало пятиматчевую победную серию в матче с "Барысом"
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