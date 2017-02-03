Минск, 3 февраля. В матче первого круга 1-й группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса Беларусь — Румыния ничья 1:1.

Сначала первый номер хозяев Илья Ивашко (175-е место в одиночном рейтинге АТП) проиграл второму номеру гостей Адриану Унгуру (313) — 2:6, 7:5, 5:7, 4:6, а затем № 2 белорусской сборной Егор Герасимов (341) победил лидера гостей Мариуса Копила (129) — 6:3, 6:4, 6:4.

В субботу состоится парная встреча: Максим Мирный (25-е место в парном рейтинге) и Герасимов (776) против Хории Текау (18) и Николае Фрунзы (524).

В воскресенье Ивашко будет соперничать с Копилом, Герасимов — с Унгуром.

Капитаны команд имеют право заменить игроков не позднее чем за час до начала встречи.

Победитель матча во втором круге (7—9 апреля) встретится с Австрией, проигравший будет бороться за сохранение места в группе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так После первого дня матча Кубка Дэвиса Беларусь — Румыния ничья 1:1 Минск, 3 февраля. В матче первого круга 1-й группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса Беларусь — Румыния ничья 1:1. Сначала первый номер хозяев Илья Ивашко (175-е место...

Дмитрий Власов, БелаПАН.