Председатель федерации гандбола Беларуси Владимир Коноплев рассказал о продлении сотрудничества с главным тренером национальной команды Юрием Шевцовым и поведал о задаче сборной.

«Я знаю, какие у него есть захватывающие предложения. Но спасибо ему, он остается. И мы будем дальше работать по тому плану, который мы наметили. А план таков: наша сборная должна попасть на Олимпиаду 2020 года в Японии», – сказал Коноплев в эфире телеканала «Беларусь 5».