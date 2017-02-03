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Владимир Коноплев: «Знаю, какие у Шевцова есть захватывающие предложения. Но спасибо ему, он остается в сборной»
04.02.2017 01:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель федерации гандбола Беларуси Владимир Коноплев рассказал о продлении сотрудничества с главным тренером национальной команды Юрием Шевцовым и поведал о задаче сборной.
«Я знаю, какие у него есть захватывающие предложения. Но спасибо ему, он остается. И мы будем дальше работать по тому плану, который мы наметили. А план таков: наша сборная должна попасть на Олимпиаду 2020 года в Японии», – сказал Коноплев в эфире телеканала «Беларусь 5».
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Владимир Коноплев: «Знаю, какие у Шевцова есть захватывающие предложения. Но спасибо ему, он остается в сборной»
Председатель федерации гандбола Беларуси Владимир Коноплев рассказал о продлении сотрудничества с главным тренером национальной команды Юрием Шевцовым и...
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