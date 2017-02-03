Президент ИИХФ (Международная федерация хоккея) Рене Фазель подвел итоги очередного раунда переговоров с НХЛ по поводу участия игроков лиги в Олимпиаде-2018.

«Решение должно быть принято к середине марта. Времени не так много, но я сохраняю уверенность», – сказал Фазель.