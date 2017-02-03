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Рене Фазель: «Решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде должно быть принято к середине марта»
04.02.2017 08:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент ИИХФ (Международная федерация хоккея) Рене Фазель подвел итоги очередного раунда переговоров с НХЛ по поводу участия игроков лиги в Олимпиаде-2018.
«Решение должно быть принято к середине марта. Времени не так много, но я сохраняю уверенность», – сказал Фазель.
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Президент ИИХФ (Международная федерация хоккея) Рене Фазель подвел итоги очередного раунда переговоров с НХЛ по поводу участия игроков лиги в Олимпиаде-2018.
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