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Рене Фазель: «Решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде должно быть принято к середине марта»

04.02.2017 08:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент ИИХФ (Международная федерация хоккея) Рене Фазель подвел итоги очередного раунда переговоров с НХЛ по поводу участия игроков лиги в Олимпиаде-2018.

«Решение должно быть принято к середине марта. Времени не так много, но я сохраняю уверенность», – сказал Фазель.

 

 
 
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Президент ИИХФ (Международная федерация хоккея) Рене Фазель подвел итоги очередного раунда переговоров с НХЛ по поводу участия игроков лиги в Олимпиаде-2018.

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