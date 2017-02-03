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ЕСHL. Фальковский забросил в четвертом матче подряд

04.02.2017 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» дома обыграл «Норфолк» (5:2).

Белорусский защитник «Адирондака» Степан Фальковский один раз поразил ворота соперника. Таким образом, хоккеист забросил в четвертом матче подряд.

Его партнер по команде Роман Дюков результативными баллами не отметился.

В 34 матчах сезона Фальковский набрал 19 (11+8) очков при показателе полезности «-4».

 
 
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В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» дома обыграл «Норфолк» (5:2).

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