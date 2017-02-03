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Фристайл. Кубок мира. Гладченко впервые в карьере попал на подиум

04.02.2017 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорус Станислав Гладченко впервые в карьере попал на подиум по итогам этапа Кубка мира по лыжной акробатике.

Фристайл

Акробатика

Кубок мира

США, Дир-Вэлли

Мужчины

1. Ци Гуанпу (Китай) – 128.96

2. Станислав Гладченко (Беларусь) – 114.60

3. Станислав Никитин (Россия) – 114.60

5. Максим Густик (Беларусь) – 109.50

* Антон Кушнир (Беларусь) – не стартовал

Женщины

1. Лидия Лассила (Австралия) – 95.52

2. Кайли Маккиннон (США) – 95.17

3. Сю Ментао (Китая) – 92.35

18. Александра Романовская (Беларусь) – 57.64

 
 
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Белорус Станислав Гладченко впервые в карьере попал на подиум по итогам этапа Кубка мира по лыжной акробатике.

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