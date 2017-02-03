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Фристайл. Кубок мира. Гладченко впервые в карьере попал на подиум
04.02.2017 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорус Станислав Гладченко впервые в карьере попал на подиум по итогам этапа Кубка мира по лыжной акробатике.
Фристайл
Акробатика
Кубок мира
США, Дир-Вэлли
Мужчины
1. Ци Гуанпу (Китай) – 128.96
2. Станислав Гладченко (Беларусь) – 114.60
3. Станислав Никитин (Россия) – 114.60
5. Максим Густик (Беларусь) – 109.50
* Антон Кушнир (Беларусь) – не стартовал
Женщины
1. Лидия Лассила (Австралия) – 95.52
2. Кайли Маккиннон (США) – 95.17
3. Сю Ментао (Китая) – 92.35
18. Александра Романовская (Беларусь) – 57.64
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Белорус Станислав Гладченко впервые в карьере попал на подиум по итогам этапа Кубка мира по лыжной акробатике.
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