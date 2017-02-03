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Товарищеские матчи. БАТЭ – «Марибор», «Крумкачы» против «Луча» и другие матчи

04.02.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Cегодня белорусские команды проведут товарищеские матчи в рамках предсезонной подготовки.

Товарищеские матчи

Торпедо-БелАЗ – Слуцк

4 февраля, 12:00

Крумкачы – Луч Минск

4 февраля, 12:30

БАТЭ – Марибор Словения

4 февраля, 13:00

Ислочь – БАТЭ дубль

4 февраля, 13:30

Гомель – Славия

4 февраля, 14:00

Минск – Неман  

4 февраля, 14:30

Торпедо-БелАЗ – Витебск

4 февраля, 17:00

Шахтер – Вождовац Сербия

4 февраля

Белшина – Днепр (Могилев)

5 февраля

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Cегодня белорусские команды проведут товарищеские матчи в рамках предсезонной подготовки.

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