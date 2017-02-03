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Товарищеские матчи. БАТЭ – «Марибор», «Крумкачы» против «Луча» и другие матчи
04.02.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Cегодня белорусские команды проведут товарищеские матчи в рамках предсезонной подготовки.
Товарищеские матчи
Торпедо-БелАЗ – Слуцк
4 февраля, 12:00
Крумкачы – Луч Минск
4 февраля, 12:30
БАТЭ – Марибор Словения
4 февраля, 13:00
Ислочь – БАТЭ дубль
4 февраля, 13:30
Гомель – Славия
4 февраля, 14:00
Минск – Неман
4 февраля, 14:30
Торпедо-БелАЗ – Витебск
4 февраля, 17:00
Шахтер – Вождовац Сербия
4 февраля
Белшина – Днепр (Могилев)
5 февраля
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Cегодня белорусские команды проведут товарищеские матчи в рамках предсезонной подготовки.
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