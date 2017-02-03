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Чемпионат Англии. «Челси» примет «Арсенал», «Ливерпуль» в гостях у «Халла» и другие матчи
04.02.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 24-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет дома с «Арсеналом», «Ливерпуль» встретится на выезде с «Халлом», «Манчестер Сити» примет «Суонси», а «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Лестеру».
Чемпионат Англии
24-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 24-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет дома с «Арсеналом», «Ливерпуль» встретится на выезде с «Халлом», «Манчестер Сити» примет «Суонси», а «Манчестер...
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