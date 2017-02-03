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Чемпионат Англии. «Челси» примет «Арсенал», «Ливерпуль» в гостях у «Халла» и другие матчи

04.02.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 24-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет дома с «Арсеналом», «Ливерпуль» встретится на выезде с «Халлом», «Манчестер Сити» примет «Суонси», а «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Лестеру».

Чемпионат Англии

24-й тур

Челси – Арсенал
Дата проведения
4 февраля, 15.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Уотфорд – Бернли
Дата проведения
4 февраля, 18.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Вест Хэм
Дата проведения
4 февраля, 18.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Халл – Ливерпуль
Дата проведения
4 февраля, 18.00, «Кей Си Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Эвертон – Борнмут
Дата проведения
4 февраля, 18.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Сандерленд
Дата проведения
4 февраля, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Бромвич – Сток Сити
Дата проведения
4 февраля, 18.00, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Мидлсбро
Дата проведения
4 февраля, 20.30, «Уайт Харт Лейн»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Суонси
Дата проведения
5 февраля, 16.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
5 февраля, 19.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 24-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет дома с «Арсеналом», «Ливерпуль» встретится на выезде с «Халлом», «Манчестер Сити» примет «Суонси», а «Манчестер...

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