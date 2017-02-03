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SEHA-лига. БГК имени Мешкова в гостях у «Целе»
04.02.2017 09:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня белорусский клуб проведет очередной матч в рамках регулярного сезона SEHA-лиги.
SEHA-лига
Целе Словения – БГК имени Мешкова Беларусь
4 февраля, 20.00
Прямая трансляция – «Беларусь 5»
Веспрем Венгрия – Металург Скопье Македония
4 февраля, 20.00
Таблица: Вардар – 41 очко (16 игр), Веспрем – 35 (15), Загреб – 28 (13), Целе – 27 (15), БГК – 26 (14), Горенье – 12 (12), Нексе – 12 (14), Металург – 10 (13), Татран – 10 (14), Извиджач – 3 (14).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня белорусский клуб проведет очередной матч в рамках регулярного сезона SEHA-лиги.
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