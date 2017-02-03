﻿﻿ НБА. Регулярный чемпионат. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» победить «Мемфис», «Бостон» выиграл у «Лейкерс» и другие результаты. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» победить «Мемфис», «Бостон» выиграл у «Лейкерс» и другие результаты

04.02.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Торонто 102:94 (28:24, 24:30, 21:12, 29:28)
Дата проведения
4 февраля, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Фурнье (20 + 10 подборов), Ибака (20 + 12 подборов), Вучевич (18), Пэйтон (10 + 6 передач), Гордон (1)  старт; Уотсон (18), Грин (6), Бийомбо (6 + 7 подборов), Огастин (3).
Торонто
Лаури (18 + 7 передач), Пауэлл (18), Валанчюнас (18 + 11 подборов), Кэрролл (0), Паттерсон (0)  старт; ВанВлит (15), Росс (12), Сиакам (5), Саллинджер (4), Ногейра (4 + 7 подборов), Джозеф (0).

 

Бруклин – Индиана 97:106 (16:27, 30:29, 28:24, 23:26)
Дата проведения
4 февраля, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Лопес (23), ЛеВерт (4), Холлис-Джефферсон (4), Фой (3), Уайтхэд (0)  старт; Килпатрик (18), Харрис (15), Динуидди (13), Эйси (8), Букер (8 + 7 подборов), Скола (1).
Индиана
Тиг (24 + 7 передач), Джордж (24 + 11 подборов), Тернер (11), Янг (10 + 9 подборов), Майлз (9)  старт; Джефферсон (11), Эллис (9), Брукс (5), Аллен (3), Робинсон (0).

 

Детройт – Миннесота 116:108 (24:18, 29:34, 30:24, 33:32)
Дата проведения
4 февраля, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Статистика
Детройт
М-с Моррис (36), Луэр (24), Драммонд (12 + 18 подборов), Джексон (10 + 8 передач), Колдуэлл-Поуп (2)  старт; Харрис (14), Смит (10), Бэйнс (8), Джонсон (0).
Миннесота
Таунс (24 + 11 подборов), Уиггинс (21), ЛаВин (20), Рубио (16 + 7 передач + 6 потерь), Дженг (6 + 12 подборов)  старт; Мухаммад (15), Бьелица (4), Джонс (2), Олдрич (0).

 

Хьюстон – Чикаго 121:117 OT (24:26, 36:23, 19:32, 29:27, 13:9)
Дата проведения
4 февраля, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика
Хьюстон
Харден (42 + 12 подборов + 9 передач), Капела (14 + 9 подборов), Ариза (10), Беверли (9 + 7 подборов + 7 передач), Андерсон (0)  старт; Гордон (21), Брюэр (9), Деккер (8), Харрелл (8).
Чикаго
Картер-Уильямс (23 + 9 подборов + 6 передач), Гибсон (20), Уэйд (19 + 9 подборов + 6 передач), Грант (7), Лопес (7 + 11 подборов)  старт; Макдермотт (12), Ципзер (11), Миротич (11 + 7 подборов), Рондо (3), Портис (2), Фелисио (2).

 

Оклахома-Сити – Мемфис 114:102 (21:23, 37:25, 22:34, 34:20)
Дата проведения
4 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Статистика
Оклахома-Сити
Уэстбрук (38 + 13 подборов + 12 передач + 5 потерь), Адамс (16 + 13 подборов), Оладипо (7), Роберсон (6), Сабонис (2 + 5 потерь)  старт; Ловернь (16 + 8 подборов), Морроу (15), Пэйн (9), Грант (3), Коллисон (2).
Мемфис
Марк Газоль (31 + 8 передач), Конли (18), Парсонс (12), Аллен (11), Грин (0)  старт; Рэндолф (16 + 10 подборов), Картер (7), Эннис (5), Харрисон (2).

 

Бостон – Лейкерс 113:107 (29:30, 33:21, 20:23, 31:33)
Дата проведения
4 февраля, 04.00, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Томас (38 + 6 потерь), Краудер (18), Браун (12 + 7 подборов), Хорфорд (11 + 8 подборов + 8 передач), Джонсон (5)  старт; Розир (10), Смарт (9 + 7 передач + 5 перехватов), Олиник (7 + 9 подборов), Жеребко (3), Зеллер (0).
Лейкерс
Расселл (20 + 6 передач), Янг (17), Блэк (4), Мозгов (4), Денг (3)  старт; Уильямс (21), Нэнс (18 + 11 подборов), Ингрэм (14), Уэртас (3), Кларксон (2), Зубац (1).

 

Денвер – Милуоки 121:117 (31:31, 39:22, 28:36, 23:28)
Дата проведения
4 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика
Денвер
Чендлер (23 + 8 подборов + 4 блок-шота), Йокич (20 + 13 подборов + 11 передач), Фарид (19 + 11 подборов), Харрис (14), Нельсон (6)  старт; Мюррэй (18), Артур (10), Бартон (9), Мудиай (2), Эрнангомес (0).
Милуоки
Паркер (27 + 11 подборов), Адетокумбо (23 + 8 подборов + 5 потерь), Хенсон (16 + 4 блок-шота), Деллаведова (4 + 12 передач), Снелл (4)  старт; Терри (9), Бизли (8), Монро (8), Брогдон (7), Мэйкер (6), Телетович (5).

 

Сакраменто – Финикс 103:105 (21:15, 28:34, 30:30, 24:26)
Дата проведения
4 февраля, 06.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Статистика
Сакраменто
Казинс (22 + 12 подборов + 12 передач + 5 потерь), Коллисон (19), Маклемор (18), Куфос (9), Барнс (6 + 10 подборов)  старт; Лоусон (18), Толливер (7), Коули-Стайн (4), Ричардсон (0).
Финикс
Букер (33), Уоррен (21), Бледсоу (20), Чендлер (7 + 12 подборов), Крисс (2)  старт; Найт (12), Такер (8), Лень (2), Барбоза (0).

 

Портленд – Даллас 104:108 (22:35, 25:25, 29:24, 28:24)
Дата проведения
4 февраля, 06.30, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика
Портленд
Макколлум (28 + 7 подборов + 6 передач), Тернер (24), Лиллард (13 + 9 подборов + 6 передач), Пламли (9 + 9 подборов), Вонле (4)  старт; Амину (14 + 8 подборов), Крэбб (5), Дэвис (5), Харклесс (2).
Даллас
Феррелл (32), Мэттьюз (27), Сет Карри (19), Барнс (13 + 7 подборов), Новицки (9)  старт; Межри (4), Пауэлл (3), Финни-Смит (1), Андерсон (0).

 

 
 
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