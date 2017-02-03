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НБА. Регулярный чемпионат. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» победить «Мемфис», «Бостон» выиграл у «Лейкерс» и другие результаты
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НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
4 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Фурнье (20 + 10 подборов),
Ибака (20 + 12 подборов),
Вучевич (18),
Пэйтон (10 + 6 передач),
Гордон (1) старт;
Уотсон (18),
Грин (6),
Бийомбо (6 + 7 подборов),
Огастин (3).
- Торонто
-
Лаури (18 + 7 передач),
Пауэлл (18),
Валанчюнас (18 + 11 подборов),
Кэрролл (0),
Паттерсон (0) старт;
ВанВлит (15),
Росс (12),
Сиакам (5),
Саллинджер (4),
Ногейра (4 + 7 подборов),
Джозеф (0).
- Дата проведения
-
4 февраля, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Лопес (23),
ЛеВерт (4),
Холлис-Джефферсон (4),
Фой (3),
Уайтхэд (0) старт;
Килпатрик (18),
Харрис (15),
Динуидди (13),
Эйси (8),
Букер (8 + 7 подборов),
Скола (1).
- Индиана
-
Тиг (24 + 7 передач),
Джордж (24 + 11 подборов),
Тернер (11),
Янг (10 + 9 подборов),
Майлз (9) старт;
Джефферсон (11),
Эллис (9),
Брукс (5),
Аллен (3),
Робинсон (0).
- Дата проведения
-
4 февраля, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
- Детройт
-
М-с Моррис (36),
Луэр (24),
Драммонд (12 + 18 подборов),
Джексон (10 + 8 передач),
Колдуэлл-Поуп (2) старт;
Харрис (14),
Смит (10),
Бэйнс (8),
Джонсон (0).
- Миннесота
-
Таунс (24 + 11 подборов),
Уиггинс (21),
ЛаВин (20),
Рубио (16 + 7 передач + 6 потерь),
Дженг (6 + 12 подборов) старт;
Мухаммад (15),
Бьелица (4),
Джонс (2),
Олдрич (0).
- Дата проведения
-
4 февраля, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
-
Харден (42 + 12 подборов + 9 передач),
Капела (14 + 9 подборов),
Ариза (10),
Беверли (9 + 7 подборов + 7 передач),
Андерсон (0) старт;
Гордон (21),
Брюэр (9),
Деккер (8),
Харрелл (8).
- Чикаго
-
Картер-Уильямс (23 + 9 подборов + 6 передач),
Гибсон (20),
Уэйд (19 + 9 подборов + 6 передач),
Грант (7),
Лопес (7 + 11 подборов) старт;
Макдермотт (12),
Ципзер (11),
Миротич (11 + 7 подборов),
Рондо (3),
Портис (2),
Фелисио (2).
- Дата проведения
-
4 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
-
Уэстбрук (38 + 13 подборов + 12 передач + 5 потерь),
Адамс (16 + 13 подборов),
Оладипо (7),
Роберсон (6),
Сабонис (2 + 5 потерь) старт;
Ловернь (16 + 8 подборов),
Морроу (15),
Пэйн (9),
Грант (3),
Коллисон (2).
- Мемфис
-
Марк Газоль (31 + 8 передач),
Конли (18),
Парсонс (12),
Аллен (11),
Грин (0) старт;
Рэндолф (16 + 10 подборов),
Картер (7),
Эннис (5),
Харрисон (2).
- Дата проведения
-
4 февраля, 04.00, «TD Garden»
- Бостон
-
Томас (38 + 6 потерь),
Краудер (18),
Браун (12 + 7 подборов),
Хорфорд (11 + 8 подборов + 8 передач),
Джонсон (5) старт;
Розир (10),
Смарт (9 + 7 передач + 5 перехватов),
Олиник (7 + 9 подборов),
Жеребко (3),
Зеллер (0).
- Лейкерс
-
Расселл (20 + 6 передач),
Янг (17),
Блэк (4),
Мозгов (4),
Денг (3) старт;
Уильямс (21),
Нэнс (18 + 11 подборов),
Ингрэм (14),
Уэртас (3),
Кларксон (2),
Зубац (1).
- Дата проведения
-
4 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
- Денвер
-
Чендлер (23 + 8 подборов + 4 блок-шота),
Йокич (20 + 13 подборов + 11 передач),
Фарид (19 + 11 подборов),
Харрис (14),
Нельсон (6) старт;
Мюррэй (18),
Артур (10),
Бартон (9),
Мудиай (2),
Эрнангомес (0).
- Милуоки
-
Паркер (27 + 11 подборов),
Адетокумбо (23 + 8 подборов + 5 потерь),
Хенсон (16 + 4 блок-шота),
Деллаведова (4 + 12 передач),
Снелл (4) старт;
Терри (9),
Бизли (8),
Монро (8),
Брогдон (7),
Мэйкер (6),
Телетович (5).
- Дата проведения
-
4 февраля, 06.30, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
-
Казинс (22 + 12 подборов + 12 передач + 5 потерь),
Коллисон (19),
Маклемор (18),
Куфос (9),
Барнс (6 + 10 подборов) старт;
Лоусон (18),
Толливер (7),
Коули-Стайн (4),
Ричардсон (0).
- Финикс
-
Букер (33),
Уоррен (21),
Бледсоу (20),
Чендлер (7 + 12 подборов),
Крисс (2) старт;
Найт (12),
Такер (8),
Лень (2),
Барбоза (0).
- Дата проведения
-
4 февраля, 06.30, «Moda Center»
- Портленд
-
Макколлум (28 + 7 подборов + 6 передач),
Тернер (24),
Лиллард (13 + 9 подборов + 6 передач),
Пламли (9 + 9 подборов),
Вонле (4) старт;
Амину (14 + 8 подборов),
Крэбб (5),
Дэвис (5),
Харклесс (2).
- Даллас
-
Феррелл (32),
Мэттьюз (27),
Сет Карри (19),
Барнс (13 + 7 подборов),
Новицки (9) старт;
Межри (4),
Пауэлл (3),
Финни-Смит (1),
Андерсон (0).
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НБА Регулярный чемпионат .
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