Хорватские игроки Дражен Багарич и Любан Црепуля пополнили состав «Шахтера».

Контракт флангового полузащитника Багарича с клубом рассчитан на 2 года. Предыдущей командой игрока был «Ашдод» (Израиль, Д1). На родине футболист выступал за «Сплит».

Центральный полузащитник Црепуля перешел из бельгийского «Мехелена» (Д1) до конца сезона на правах аренды. У «Шахтера» есть опция полного выкупа прав на футболиста. В Ховатии игрок выступал за «Драговольяц» (Д2) и «Славен» (Д1).



