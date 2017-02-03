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Хорватские полузащитники Багарич и Црепуля пополнили состав солигорского «Шахтера»
04.02.2017 12:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хорватские игроки Дражен Багарич и Любан Црепуля пополнили состав «Шахтера».
Контракт флангового полузащитника Багарича с клубом рассчитан на 2 года. Предыдущей командой игрока был «Ашдод» (Израиль, Д1). На родине футболист выступал за «Сплит».
Центральный полузащитник Црепуля перешел из бельгийского «Мехелена» (Д1) до конца сезона на правах аренды. У «Шахтера» есть опция полного выкупа прав на футболиста. В Ховатии игрок выступал за «Драговольяц» (Д2) и «Славен» (Д1).
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Хорватские игроки Дражен Багарич и Любан Црепуля пополнили состав «Шахтера».
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