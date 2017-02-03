﻿ Хорватские полузащитники Багарич и Црепуля пополнили состав солигорского «Шахтера». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Хорватские полузащитники Багарич и Црепуля пополнили состав солигорского «Шахтера»

04.02.2017 12:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Хорватские игроки Дражен Багарич и Любан Црепуля пополнили состав «Шахтера».

Контракт флангового полузащитника Багарича с клубом рассчитан на 2 года. Предыдущей командой игрока был «Ашдод» (Израиль, Д1). На родине футболист выступал за «Сплит».

Центральный полузащитник Црепуля перешел из бельгийского «Мехелена» (Д1) до конца сезона на правах аренды. У «Шахтера» есть опция полного выкупа прав на футболиста. В Ховатии игрок выступал за «Драговольяц» (Д2) и «Славен» (Д1).


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хорватские игроки Дражен Багарич и Любан Црепуля пополнили состав «Шахтера».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
SEHA-лига. БГК имени Мешкова в гостях у «Целе»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2017
Белорусская военная газета
04.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика