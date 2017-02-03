Сегодня на чемпионате мира по хоккею с мячом состоялась игра за седьмое место.

Чемпионат мира

Сандвикен, Швеция

Матч за 7-е место

Германия – Беларусь – 12:7 (4:3)

Таким образом, сборная Беларуси заняла итоговое восьмое место на турнире и вылетела в группу В.

Напомним, участие белорусов на чемпионате мира было под вопросом из-за отсутствия финансирования со стороны Министерства спорта и туризма.