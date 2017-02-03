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Чемпионат мира. Матч за 7-е место. Беларусь проиграла Германии и вылетела в группу В
04.02.2017 13:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на чемпионате мира по хоккею с мячом состоялась игра за седьмое место.
Чемпионат мира
Сандвикен, Швеция
Матч за 7-е место
Германия – Беларусь – 12:7 (4:3)
Таким образом, сборная Беларуси заняла итоговое восьмое место на турнире и вылетела в группу В.
Напомним, участие белорусов на чемпионате мира было под вопросом
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Сегодня на чемпионате мира по хоккею с мячом состоялась игра за седьмое место.
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