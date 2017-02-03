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«Рубин» и «Заря» проявляют интерес к Савицкому

04.02.2017 15:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Рубин» и «Заря» проявляют интерес к полузащитнику «Немана» Павлу Савицкому. Об этом рассказал отец футболиста Олег Савицкий.

«Были варианты с турецкими, израильскими клубами. Сейчас Павлом интересуется «Заря». Переговоры с этой командой еще ведутся. К сыну продолжает проявлять интерес клуб из РФПЛ (по нашей информации, хавбеком интересуются «Анжи» и «Рубин» – Tribuna.com). Озвучивать название команды не стану, но есть возможность, что этот клуб выкупит права на Пашу. Что касается белорусских команд, им интересовался «Шахтер». Клуб предлагал очень хорошие деньги, но «Неман» не согласился. Хотя сам Павел был не против переехать в Солигорск», – сказал Олег Савицкий.

Отметим, в 25-ти матчах чемпионата Беларуси минувшего сезона Савицкий забил 6 мячей и отдал одну голевую передачу. Подробную статистику смотрите здесь.

Напомним, недавно футболист продлил контракт с гродненским клубом.

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«Рубин» и «Заря» проявляют интерес к полузащитнику «Немана» Павлу Савицкому.

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