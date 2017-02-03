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ЧМ по бенди: сборная Беларуси вылетела из высшей лиги

04.02.2017 15:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 фев – Sputnik. Сборная Беларуси по хоккею с мячом выбыла из элитного дивизиона после проигрыша команде Германии на чемпионате мира, проходящем в эти дни в Швеции.

ЧМ по бенди: сборная Беларуси вылетела из высшей лиги
© Sputnik Максим Богодвид
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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 12:7 в пользу немецкой команды, в составе которой пента-триком отметился Михаил Дунаев.

Заняв 7-е место, сборная Германии сумела сохранить прописку в элитной группе чемпионата мира, куда вышла по итогам соревнований в 2016 году. А сборная Беларуси покидает высший дивизион, и вместо нее на ЧМ-2018 в Хабаровском крае будет выступать команда Канады.

На ЧМ в Швеции еще пройдут два полуфинала: между Швецией и Норвегией, и Финляндией и Россией. Победители встретятся 5 февраля в финале.

 
Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси покидает высший дивизион, и вместо нее на ЧМ-2018 в Хабаровском крае будет выступать команда Канады

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