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ЧМ по бенди: сборная Беларуси вылетела из высшей лиги
04.02.2017 15:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Сборная Беларуси по хоккею с мячом выбыла из элитного дивизиона после проигрыша команде Германии на чемпионате мира, проходящем в эти дни в Швеции.
© Sputnik Максим Богодвид
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 12:7 в пользу немецкой команды, в составе которой пента-триком отметился Михаил Дунаев.
Заняв 7-е место, сборная Германии сумела сохранить прописку в элитной группе чемпионата мира, куда вышла по итогам соревнований в 2016 году. А сборная Беларуси покидает высший дивизион, и вместо нее на ЧМ-2018 в Хабаровском крае будет выступать команда Канады.
На ЧМ в Швеции еще пройдут два полуфинала: между Швецией и Норвегией, и Финляндией и Россией. Победители встретятся 5 февраля в финале.
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Сборная Беларуси покидает высший дивизион, и вместо нее на ЧМ-2018 в Хабаровском крае будет выступать команда Канады
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