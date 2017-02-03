60-летний хоккеист Сергей Битков, выступающий за сборную Германии, забил гол сборной Беларуси в матче за 7-е место на чемпионате мира (12:7).

Битков, который родился 29 ноября 1956 года, стал самым возрастным игроком в истории, забивавшим голы на турнире. Уроженец Краснотурьинска выступал еще в чемпионате СССР.