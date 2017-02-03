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Чемпионат мира. В ворота сборной Беларуси мяч забил 60-летний хоккеист
04.02.2017 16:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
60-летний хоккеист Сергей Битков, выступающий за сборную Германии, забил гол сборной Беларуси в матче за 7-е место на чемпионате мира (12:7).
Битков, который родился 29 ноября 1956 года, стал самым возрастным игроком в истории, забивавшим голы на турнире. Уроженец Краснотурьинска выступал еще в чемпионате СССР.
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60-летний хоккеист Сергей Битков, выступающий за сборную Германии, забил гол сборной Беларуси в матче за 7-е место на чемпионате мира (12:7).
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