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Мирный и Шило вывели Беларусь вперед в матче Кубка Дэвиса

04.02.2017 16:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 фев — Sputnik. Белорусские теннисисты Максим Мирный и Ярослав Шило вывели Беларусь вперед в матче первого раунда Евро-Африканской зоны I Кубка Дэвиса против Румынии, сообщает Sputnik.

Мирный и Шило вывели Беларусь вперед в матче Кубка Дэвиса
© Sputnik / Виктор Толочко
Кубок Дэвиса: Егор Герасимов сравнял счет в противостоянии с румынами

Соревновательная программа матча первого раунда Евро-Африканской зоны I Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Румынии продолжилась в субботу, 4 февраля, в столичном Дворце тенниса поединком пар. Перед стартом поединка капитан белорусской сборной Владимир Волчков произвел замену: вместо Егора Герасимова на корт вышел Ярослав Шило. Своим правом произвести замену воспользовался и капитан гостей Андрей Павел. Так, на в паре с Хория Текау играл Мариус Копил, а не Николай Фрунза.

Мирный и Шило одержали победу со счетом 7:6, 6:4, 6:7, 6:4. Теннисисты провели на корте более трех часов. За поединком наблюдали более 1200 болельщиков, среди них — министр спорта Беларуси Александр Шамко, председатель Белорусской теннисной федерации Александр Шакутин, председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, а также хоккеист Алексей Калюжный. 

После сегодняшней победы Беларусь вышла вперед в матче Кубка Дэвиса — 2:1.

Завтра, 5 февраля, состоится два поединка в одиночном разряде: Илья Ивашко — Мариус Копил, Егор Герасимов — Андриан Унгур. Однако капитаны также могут произвести замены.

Напомним, для Мирного нынешний поединок стал 49-м в розыгрышах Кубка Дэвиса. Впервые лучший белорусский теннисист сыграл за сборную Беларуси в 1994 году. С тех пор он одержал 58 побед (24 — в одиночном разряде и 34 — в парном)

Ранее в розыгрыше Кубка Дэвиса белорусские и румынские теннисисты встречались лишь однажды — в 2005 году белорусы уступили в гостях со счетом 2:3.

Сейчас сборная Беларуси занимает 38-е место в командном рейтинге Кубка Дэвиса, румыны находятся на 31-й позиции. Теннисисты Беларуси сыграют в следующем раунде борьбы за выход в мировую группу в сентябре с командой Австрии.

 
Теги: Минск
 
 
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Теннисисты Беларуси сыграют в следующем раунде борьбы за выход в мировую группу в сентябре с командой Австрии.

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