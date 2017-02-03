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Беларусь выигрывает у Румынии 2:1 после второго дня матча Кубка Дэвиса
04.02.2017 16:33 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 4 февраля. После двух дней матча первого круга 1-й группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса Беларусь — Румыния счет 2:1 в пользу хозяев.
В первый день Илья Ивашко (175-е место в одиночном рейтинге АТП) проиграл Адриану Унгуру (313) — 2:6, 7:5, 5:7, 4:6, а затем Егор Герасимов (341) победил Мариуса Копила (129) — 6:3, 6:4, 6:4.
В субботу Максим Мирный (25-е место в парном рейтинге) и Ярослав Шило (223) были сильнее Хории Текау (18) и Копила (381) — 7:6 (7:3), 6:4, 6:7 (5:7), 6:4. Шило вышел на корт вместо заявленного изначально Герасимова (776), а Копил — вместо Николае Фрунзы (524).
В воскресенье Ивашко будет соперничать с Копилом, Герасимов — с Унгуром.
Победитель матча во втором круге (7—9 апреля) встретится с Австрией, проигравший будет бороться за сохранение места в группе.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 4 февраля. После двух дней матча первого круга 1-й группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса Беларусь — Румыния счет 2:1 в пользу хозяев. В первый день Илья...
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