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Андрей Скабелка: «Весь чемпионат работает ради сборной России»

04.02.2017 17:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер «Сибири» Андрей Скабелка дал комментарии по окончании игры с «Амуром» (1:3).

«Конечно, мы разочарованы поражением. Наверное, план на игру был где-то другим. Быстрый гол, который команда забила, сослужил не очень хорошую службу. Где-то подумали, что по схожему сценарию с матчем с «Адмиралом» пойдет игра, где мы много доминировали. Поначалу так и было, заработали большинство, создали много моментов, но потом пропустили два гола. Дальше героически старались что-то сделать. Соперник здорово оборонялся, а на последнем рубеже вратарь не дал нам ничего сделать. Готовимся дальше, постараемся правильно использовать эту паузу.

Сейчас сложно говорить, нужны ли были перестановки в составе. Могу только гадать, сыграл бы кто-то из не игравших сегодня лучше, чем те, кто был. Не думаю, что у нас среди не игравших есть хоккеисты, которые могли бы выйти и сделать результат. Хотя все ребята готовы выйти и бороться.

Если говорить о травмированных, то Бутузов играть не готов, Верещагин, в принципе, может. Сегодня не стали его вводить в состав, но после паузы он будет играть.

Мы больше ждали и ждем от лидеров. Ребята должны проявлять мастерство. У нас было достаточно большинства, чтобы и сравнять, и переломить в свою сторону. У нас здесь должно быть усиление», – сказал Скабелка.

Вратарь «Амура» Юха Метсола отразил 42 из 43 бросков.

Тренер «Сибири» ответил на вопрос о том, помешает ли «Сибири» отъезд хоккеистов в сборную.

«Это сборная России. Весь чемпионат и работает ради сборной. Было б у нас очков на 5-6 больше, я бы сказал, что это здорово», – заявил Скабелка.

 
 
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Тренер «Сибири» Андрей Скабелка дал комментарии по окончании игры с «Амуром» (1:3).

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