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Чемпионат Германии. «Бавария» против «Шальке», дортмундская «Боруссия» сыграет с «РБ Лейпцигом» и другие матчи

04.02.2017 17:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 19-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» встретится с «Майнцем», «Бавария» сыграет с «Шальке», «Боруссия» Д примет «РБ Лейпциг».

Чемпионат Германии

19-й тур

Хоффенхайм-1899 – Майнц 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
4 февраля, 17.30, «Райн-Неккар-Арена»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 5 Ут.
Хоффенхайм-1899Бауманн, Кадержабек, Хюбнер, Зюле, Демирбай, Фогт, Руди, Амири, Цубер, Крамарич, Ут.
МайнцЛессль, Бросински, Белль, Донати, Рамальо, Латца, Самперио, Де Бласис, Бунгерт, Кордоба, Муто.
Герта – Ингольштадт-04 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
4 февраля, 17.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 1 Харагути.
ГертаЯрстейн, Брукс, Лангкамп, Пекарик, Миттельштедт, Штокер, Лустенбергер, Харагути, Дарида, Ибишевич, Калу.
Ингольштадт-04Хансен, Зуттнер, Хадерджонай, Брежери, Юнг, Кристиансен, Рожер, Гросс, Моралес, Матип, Лескано.
Кельн – Вольфсбург 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
4 февраля, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика
КельнКесслер, Хайнц, Соренсен, Ольковски, Хектор, Хегер, Рауш, Клеменс, Битенкур, Модест, Осако.
ВольфсбургБенальо, Виейринья, Родригес, Брума, Зегуин, Гилавоги, Герхардт, Малли, Луис Густаво, Арнольд, Гомес.
Бавария – Шальке-04 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
4 февраля, 17.30, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 9 Левандовски, 1:1 – 13 Налдо.
БаварияНойер, Бернат, Хуммельс, Рафинья, Мартинес, Роббен, Хаби Алонсо, Видаль, Дуглас Коста, Мюллер, Левандовски.
Шальке-04Фэрманн, Хеведес, Налдо, Колашинац, Бадштубер, Шопф, Бенталеб, Горетцка, Стамбули, Бургшталлер, Калиджури.
Боруссия М – Фрайбург 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
4 февраля, 17.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика
Боруссия МЗоммер, Кристенсен, Вендт, Янчке, Вестергор, Дауд, Крамер, Хан, Азар, Штиндль, Раффаэл.
ФрайбургШволов, Гульде, Гюнтер, Кюблер, Сеюнджю, Франтц, Абраши, Хаберер, Грифо, Нидерлехнер, Петерсен.
Боруссия Д – РБ Лейпциг
Дата проведения
4 февраля, 20.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика
Аугсбург – Вердер
Дата проведения
5 февраля, 17.30, «SGL Арена»
превью матча онлайн статистика
Айнтрахт Ф – Дармштадт
Дата проведения
5 февраля, 19.30, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица бундеслиги

Статистика бундеслиги

 
 
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В 19-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» встретится с «Майнцем», «Бавария» сыграет с «Шальке», «Боруссия» Д примет «РБ Лейпциг».

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