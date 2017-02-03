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Чемпионат Германии. «Бавария» против «Шальке», дортмундская «Боруссия» сыграет с «РБ Лейпцигом» и другие матчи
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В 19-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» встретится с «Майнцем», «Бавария» сыграет с «Шальке», «Боруссия» Д примет «РБ Лейпциг».
Чемпионат Германии
19-й тур
- Дата проведения
-
4 февраля, 17.30, «Райн-Неккар-Арена»
- Гол:
-
1:0 –
5 Ут.
Хоффенхайм-1899 –
Бауманн, Кадержабек, Хюбнер, Зюле, Демирбай, Фогт, Руди, Амири, Цубер, Крамарич, Ут.
Майнц –
Лессль, Бросински, Белль, Донати, Рамальо, Латца, Самперио, Де Бласис, Бунгерт, Кордоба, Муто.
- Дата проведения
-
4 февраля, 17.30, «Олимпияштадион»
- Гол:
-
1:0 –
1 Харагути.
Герта –
Ярстейн, Брукс, Лангкамп, Пекарик, Миттельштедт, Штокер, Лустенбергер, Харагути, Дарида, Ибишевич, Калу.
Ингольштадт-04 –
Хансен, Зуттнер, Хадерджонай, Брежери, Юнг, Кристиансен, Рожер, Гросс, Моралес, Матип, Лескано.
- Дата проведения
-
4 февраля, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
Кельн –
Кесслер, Хайнц, Соренсен, Ольковски, Хектор, Хегер, Рауш, Клеменс, Битенкур, Модест, Осако.
Вольфсбург –
Бенальо, Виейринья, Родригес, Брума, Зегуин, Гилавоги, Герхардт, Малли, Луис Густаво, Арнольд, Гомес.
- Дата проведения
-
4 февраля, 17.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
-
1:0 –
9 Левандовски,
1:1 –
13 Налдо.
Бавария –
Нойер, Бернат, Хуммельс, Рафинья, Мартинес, Роббен, Хаби Алонсо, Видаль, Дуглас Коста, Мюллер, Левандовски.
Шальке-04 –
Фэрманн, Хеведес, Налдо, Колашинац, Бадштубер, Шопф, Бенталеб, Горетцка, Стамбули, Бургшталлер, Калиджури.
- Дата проведения
-
4 февраля, 17.30, «Боруссия-Парк»
Боруссия М –
Зоммер, Кристенсен, Вендт, Янчке, Вестергор, Дауд, Крамер, Хан, Азар, Штиндль, Раффаэл.
Фрайбург –
Шволов, Гульде, Гюнтер, Кюблер, Сеюнджю, Франтц, Абраши, Хаберер, Грифо, Нидерлехнер, Петерсен.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица бундеслиги
Статистика бундеслиги
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В 19-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» встретится с «Майнцем», «Бавария» сыграет с «Шальке», «Боруссия» Д примет «РБ Лейпциг».
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