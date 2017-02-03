Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков прокомментировал победу его подопечных в парном поединке с румынами в рамках первого раунда I Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса.

«Спасибо Максиму Николаевичу, который второй десяток лет приезжает в сборную и приносит ей очки. Что касается Ярослава, то «Шило в мешке не утаишь». Мне нравится, что Ярослав получил два хороших шанса сыграть на высоком уровне и сполна ими воспользовался. Но его потенциал еще и близко не раскрыт. Я доволен, что он приобретает опыт именно в таких матчах.

Что касается замены в составе. Думаю, что об этом уже можно говорить. Пара Мирный/Шило планировалась изначально, она наигрывалась. В отношении этих игроков могу сказать, что когда они вместе, на корте происходит хорошая «химия», – сказал Волчков.