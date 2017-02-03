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Брэд Маршанд: «Я рад стать послом к ЛГБТ-сообществу»
04.02.2017 19:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд дал комментарии по поводу того, что он будет выполнять роль посла к ЛГБТ-сообществу.
«Когда меня попросили стать послом, я сразу согласился. Я рад быть частью этой программы.
В хоккейном сообществе есть сильная поддержка, и мы, знаете, хотим это продемонстрировать», – сказал канадец.
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Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд дал комментарии по поводу того, что он будет выполнять роль посла к ЛГБТ-сообществу.
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