Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд дал комментарии по поводу того, что он будет выполнять роль посла к ЛГБТ-сообществу.

«Когда меня попросили стать послом, я сразу согласился. Я рад быть частью этой программы.

В хоккейном сообществе есть сильная поддержка, и мы, знаете, хотим это продемонстрировать», – сказал канадец.