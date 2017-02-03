﻿ Брэд Маршанд: «Я рад стать послом к ЛГБТ-сообществу». 21.by
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Брэд Маршанд: «Я рад стать послом к ЛГБТ-сообществу»

04.02.2017 19:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд дал комментарии по поводу того, что он будет выполнять роль посла к ЛГБТ-сообществу.

«Когда меня попросили стать послом, я сразу согласился. Я рад быть частью этой программы.

В хоккейном сообществе есть сильная поддержка, и мы, знаете, хотим это продемонстрировать», – сказал канадец.

 

 
 
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Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд дал комментарии по поводу того, что он будет выполнять роль посла к ЛГБТ-сообществу.

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