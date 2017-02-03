Чемпионка Australian Open Серена Уильямс навестила Викторию Азаренко у нее дома в Калифорнии. Напомним, 27-летняя Азаренко в конце года родила сына.

«Всегда рада встретиться как на корте, так и за его пределами с любимой Сереной», – написала двукратная чемпионка Australian Open, на что Уильямс ответила: «Ты потрясающе выглядишь, очень за тебя рада».

Фото опубликовано Victoria Azarenka (@vichka35) Фев 3 2017 в 8:09 PST