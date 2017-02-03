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Серена Уильямс навестила Азаренко в Калифорнии

04.02.2017 19:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионка Australian Open Серена Уильямс навестила Викторию Азаренко у нее дома в Калифорнии. Напомним, 27-летняя Азаренко в конце года родила сына.

«Всегда рада встретиться как на корте, так и за его пределами с любимой Сереной», – написала двукратная чемпионка Australian Open, на что Уильямс ответила: «Ты потрясающе выглядишь, очень за тебя рада».

 

 
 
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Чемпионка Australian Open Серена Уильямс навестила Викторию Азаренко у нее дома в Калифорнии.

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