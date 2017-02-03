﻿ Роман Зозуля: «В команду с такими пророссийскими болельщиками, как у «Райо Вальекано», ни ногой». 21.by
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Роман Зозуля: «В команду с такими пророссийскими болельщиками, как у «Райо Вальекано», ни ногой»

04.02.2017 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля не выразил желания возвращаться в «Райо Вальекано» после конфликта с болельщиками мадридского клуба.

«Суть в том, что они говорили, что я фашист, потому что я помогаю своей армии. А они помогают Донбассу. И они сказали, что есть достаточно информации с другой стороны, что он фашист. Потому что он спонсирует армию. А мы против фашизма.

Я не боюсь ультрас или еще кого-то. Просто каждый день переживать за свою семью. Я люблю футбол, это моя жизнь. Но если выбирать между футболом и семье. Семья – это главное. Как мне говорили вчера: не бери семью, пусть где-то там остается.

Говорю, хорошо, ребята, я свое семью не возьму, хотя я считаю, что семья должна быть рядом, чтобы было комфортно. Окей, не возьму, но вы хотите, чтобы мне дочка звонила вечером и плакала, мол, папа ты дома, ты вернулся все хорошо? И чтобы это пять месяцев продолжалось?

Да о каком футболе может быть речь, если каждый день я буду ходить с охраной и думать о чем-то нефутбольном? Или играть игру и думать о чем-то…

То, что там свистят – пусть свистят, я такой человек, что мне по барабану, что там свистят. Дело в том, что, если они говорят, что помогают Донбассу, и как я понял, они пророссийские… в такой команде с такими болельщиками, где пророссийские… я там ни ногой», – сказал Зозуля.

 
 
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Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля не выразил желания возвращаться в «Райо Вальекано» после конфликта с болельщиками мадридского клуба.

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