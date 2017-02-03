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Сергей Бебешко: «БГК провел свою худшую игру в этом сезоне»

04.02.2017 22:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко подвел итог матча с «Целе» (27:29) в рамках SEHA-лиги.

«Поздравляю «Целе» с победой. Они сегодня боролись до самого конца. Несмотря на то, что шесть игроков приехали только в понедельник. Думаю, в первом тайме команда психологически перегорела. Это свидетельство того, что игра была очень важная для нас. Этот факт объясняет и то, что мы не забили 11 выходов из стопроцентных ситуаций. Естественно, в такой ситуации выиграть тяжело.

Во втором тайме немного перестроили нападение и защиту. Шли мяч в мяч. В конце был момент, когда могли приблизиться на два мяча за пять минут до конца. Но последовало удаление и, думаю, это предопределило концовку игры. Мы сыграли свою худшую игру в этом сезоне. Конечно, игра была очень важная, но это не значит, что нужно думать о том, что она последняя и этим все заканчивается. Думаю, причина поражения в этом», — сказал Бебешко.

 
 
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Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко подвел итог матча с «Целе» (27:29) в рамках SEHA-лиги.

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