На просмотре в «Минске» находятся два зарубежных опорных полузащитника – 28 летний эстонец Сергей Мошников и 27-летний болгарин Стефан Велев.

Оба игрока сегодня приняли участие в спарринге с «Неманом» (4:1).

Последним клубом Мошникова был «Инфонет», в составе которого хавбек провел в минувшем сезоне 28 матчей, забил 6 мячей и стал чемпионом страны.

Последним клубом Велева было тбилисское «Динамо», которое болгарин покинул в ноябре 2016-го.

Добавим, что у обоих футболистов есть опыт игры за свои национальные сборные.