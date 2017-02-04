|
Эстонец Мошников и болгарин Велев находятся на просмотре в «Минске»
04.02.2017 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
На просмотре в «Минске» находятся два зарубежных опорных полузащитника – 28 летний эстонец Сергей Мошников и 27-летний болгарин Стефан Велев.
Оба игрока сегодня приняли участие в спарринге с «Неманом» (4:1).
Последним клубом Мошникова был «Инфонет», в составе которого хавбек провел в минувшем сезоне 28 матчей, забил 6 мячей и стал чемпионом страны.
Последним клубом Велева было тбилисское «Динамо», которое болгарин покинул в ноябре 2016-го.
Добавим, что у обоих футболистов есть опыт игры за свои национальные сборные.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На просмотре в «Минске» находятся два зарубежных опорных полузащитника – 28 летний эстонец Сергей Мошников и 27-летний болгарин Стефан Велев.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии