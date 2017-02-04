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Эстонец Мошников и болгарин Велев находятся на просмотре в «Минске»

04.02.2017 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На просмотре в «Минске» находятся два зарубежных опорных полузащитника – 28 летний эстонец Сергей Мошников и 27-летний болгарин Стефан Велев.

Оба игрока сегодня приняли участие в спарринге с «Неманом» (4:1).

Последним клубом Мошникова был «Инфонет», в составе которого хавбек провел в минувшем сезоне 28 матчей, забил 6 мячей и стал чемпионом страны.

Последним клубом Велева было тбилисское «Динамо», которое болгарин покинул в ноябре 2016-го.

Добавим, что у обоих футболистов есть опыт игры за свои национальные сборные.

 
Теги: Минск
 
 
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На просмотре в «Минске» находятся два зарубежных опорных полузащитника – 28 летний эстонец Сергей Мошников и 27-летний болгарин Стефан Велев.

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