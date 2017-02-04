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WADA отказалось от претензий к каноисту Петрову, со сборной Беларуси сняты все подозрения в использовании допинга
05.02.2017 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно «Прессболу» из неофициальных источников, антидопинговое агентство WADA сняло претензии к белорусскому каноисту Максиму Петрову, у которого было обнаружено незначительное превышение концентрации мельдония в допинг-пробе, взятой на тренировочном сборе во Франции весной 2016 года.
Таким образом, с мужской белорусской команды сняты абсолютно все подозрения в использовании запрещенных препаратов.
Сам Петров в разговоре с корреспондентом pressball.by эту информацию подтвердил.
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WADA отказалось от претензий к каноисту Петрову, со сборной Беларуси сняты все подозрения в использовании допинга
Как стало известно «Прессболу» из неофициальных источников, антидопинговое агентство WADA сняло претензии к белорусскому каноисту Максиму Петрову, у которого было...
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