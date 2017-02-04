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WADA отказалось от претензий к каноисту Петрову, со сборной Беларуси сняты все подозрения в использовании допинга

05.02.2017 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно «Прессболу» из неофициальных источников, антидопинговое агентство WADA сняло претензии к белорусскому каноисту Максиму Петрову, у которого было обнаружено незначительное превышение концентрации мельдония в допинг-пробе, взятой на тренировочном сборе во Франции весной 2016 года.

Таким образом, с мужской белорусской команды сняты абсолютно все подозрения в использовании запрещенных препаратов.

Сам Петров в разговоре с корреспондентом pressball.by эту информацию подтвердил.

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Как стало известно «Прессболу» из неофициальных источников, антидопинговое агентство WADA сняло претензии к белорусскому каноисту Максиму Петрову, у которого было...

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