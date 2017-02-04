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Батищев останется в «Крумкачах»
05.02.2017 09:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
25-летний полузащитник Александр Батищев вернется в Минск и продолжит карьеру в «Крумкачах».
Трансфер в донецкий «Олимпик» не состоится. Об этом Offdide.by сообщил агент игрока.
Руководство «Олимпика» приняло решение не заключать контракт с игроком.
Напомним, «Крумкачы» блокировали переход футболиста в донецкий клуб, ссылаясь на контракт, экземпляр которого после регистрации футболист так и не получил в течение года. Руководитель «воронов» Денис Шунто
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25-летний полузащитник Александр Батищев вернется в Минск и продолжит карьеру в «Крумкачах».
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