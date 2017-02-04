25-летний полузащитник Александр Батищев вернется в Минск и продолжит карьеру в «Крумкачах».

Трансфер в донецкий «Олимпик» не состоится. Об этом Offdide.by сообщил агент игрока.

Руководство «Олимпика» приняло решение не заключать контракт с игроком.

Напомним, «Крумкачы» блокировали переход футболиста в донецкий клуб, ссылаясь на контракт, экземпляр которого после регистрации футболист так и не получил в течение года. Руководитель «воронов» Денис Шунто заявил , что у футболиста действующий контракт с командой. Позже футболист заявил, что клуб имеет задолженность перед ним в размере 2250 долларов.

Денис Шунто: «Есть документ, подписанный самим Батищевым. Согласно ему, Александр не имеет к команде претензий по выплатам за 2016 год»

Александр Батищев: «Шунто нарушил все договоренности, которые были у нас»