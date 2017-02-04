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Вадим Девятовский: «Бюджетная поддержка спорта на этот год по сравнению с предыдущим не уменьшилась»
05.02.2017 09:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель Белорусской федерации легкой атлетики, депутат Палаты представителей Вадим Девятовский, комментируя недавнюю встречу президента Беларуси Александра Лукашенко с рядом зарубежных и белорусских СМИ, где был затронут вопрос господдержи спорта, поделился мнением о продлении Указа №191.
«Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта на четыре года (олимпийский цикл), а не на один, как было ранее, – очень важное решение. Это подчеркивает, что внимания спорту будет уделяться не меньше. Планирование на более продолжительный период позволяет вести работу с учетом перспективы не одного года, а значит, более взвешенно и качественно. Это важно для федерации, которая большое внимание уделяет не только подготовке национальной команды, но и развитию детского и массового спорта. Более того, как депутат могу утверждать, что бюджетная поддержка спорта на этот год по сравнению с предыдущим не уменьшилась», – сказал Девятовский.
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Вадим Девятовский: «Бюджетная поддержка спорта на этот год по сравнению с предыдущим не уменьшилась»
Председатель Белорусской федерации легкой атлетики, депутат Палаты представителей Вадим Девятовский, комментируя недавнюю встречу президента Беларуси...
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