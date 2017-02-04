Председатель Белорусской федерации легкой атлетики, депутат Палаты представителей Вадим Девятовский, комментируя недавнюю встречу президента Беларуси Александра Лукашенко с рядом зарубежных и белорусских СМИ, где был затронут вопрос господдержи спорта, поделился мнением о продлении Указа №191.

«Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта на четыре года (олимпийский цикл), а не на один, как было ранее, – очень важное решение. Это подчеркивает, что внимания спорту будет уделяться не меньше. Планирование на более продолжительный период позволяет вести работу с учетом перспективы не одного года, а значит, более взвешенно и качественно. Это важно для федерации, которая большое внимание уделяет не только подготовке национальной команды, но и развитию детского и массового спорта. Более того, как депутат могу утверждать, что бюджетная поддержка спорта на этот год по сравнению с предыдущим не уменьшилась», – сказал Девятовский.

Александр Лукашенко: «Господдержка? Вот, например, БАТЭ можно уже не поддерживать. Капский может с завода что-то украсть, если понадобится»