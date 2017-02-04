﻿ Вячеслав Геращенко: «Работать негде, тренироваться негде, поле в Гомеле покрыто коркой льда, и отбить его можно разве что с самим покрытием». 21.by
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Вячеслав Геращенко: «Работать негде, тренироваться негде, поле в Гомеле покрыто коркой льда, и отбить его можно разве что с самим покрытием»

05.02.2017 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко прокомментировал ничью со «Славией» (0:0) в рамках товарищеского матча, а также раскритиковал условия для предсезонной подготовки.

«Рады сыграть на хорошем поле, с хорошим соперником. До этого матча мозыряне одержали две победы, и мы хотели проверить свои силы на фоне «Славии». Во-вторых, было важно увидеть на практике наработки за минувшую неделю. А какой-то принципиальности в матче между двумя командами Гомельской области я не заметил, но не исключено, что в чемпионате этот накал будет. К тому же, в начале марта нас ждет еще один матч в Пинске.

Сегодня мы хорошо сыграли в обороне, ребята выполнили то, что мы от них требовали на последних тренировочных занятиях.

Что касается атакующих действий, есть вопросы. Определенные проблемы возникают при быстром переходе из обороны в атаку. Во втором тайме «Славия» имела территориальное преимущество, возле наших ворот было создано несколько опасных моментов. Но в конце матча мы также могли открыть счет.

Беспокоит ли меня, что две команды Гомельской области вынуждены играть в Бобруйске? Конечно! На самом деле работать негде, тренироваться негде, поле в Гомеле в плохом состоянии, покрыто коркой льда, и отбить этот лед можно разве что с самим покрытием», – заявил Геращенко.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко прокомментировал ничью со «Славией» (0:0) в рамках товарищеского матча, а также раскритиковал условия для предсезонной...

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