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Супербоул. «Нью-Ингленд» против «Атланты»
05.02.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня ночью по белорусскому времени в матче между «Нью-Инглендом» и «Атлантой» определится чемпион Национальной футбольной лиги (НФЛ). Это главное спортивное событие года в Америке.
Национальная футбольная лига
Супербоул
6 февраля
Хьюстон
Нью-Ингленд – Атланта – 3.30
«Нью-Ингленд» четыре раза становился победителем Супербоула (2001, 2003, 2004, 2014), «Атланта» не выигрывала ни разу и лишь второй раз в истории сыграет в главном матче НФЛ.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня ночью по белорусскому времени в матче между «Нью-Инглендом» и «Атлантой» определится чемпион Национальной футбольной лиги (НФЛ).
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