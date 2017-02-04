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Супербоул. «Нью-Ингленд» против «Атланты»

05.02.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня ночью по белорусскому времени в матче между «Нью-Инглендом» и «Атлантой» определится чемпион Национальной футбольной лиги (НФЛ). Это главное спортивное событие года в Америке.

Национальная футбольная лига

Супербоул

6 февраля

Хьюстон

Нью-Ингленд – Атланта – 3.30

«Нью-Ингленд» четыре раза становился победителем Супербоула (2001, 2003, 2004, 2014), «Атланта» не выигрывала ни разу и лишь второй раз в истории сыграет в главном матче НФЛ.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

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Сегодня ночью по белорусскому времени в матче между «Нью-Инглендом» и «Атлантой» определится чемпион Национальной футбольной лиги (НФЛ).

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