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Товарищеские матчи. Брестское «Динамо» против «Газиантепспора», «Белшина» – «Днепр»
05.02.2017 10:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеские матчи
Динамо Брест – Газиантепспор Турция
5 февраля, 17.00
Белшина – Днепр
5 февраля, 13.00, ст. им. А. Прокопенко
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Товарищеские матчи Динамо Брест – Газиантепспор Турция 5 февраля, 17.00 Белшина – Днепр 5 февраля, 13.00, ст.
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