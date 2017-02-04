Как сообщает пресс-служба минского «Динамо», сразу после приземления в Ханты-Мансийске команда отправилась на тренировку. Только форвард Андрей Степанов отправился отдыхать в гостиницу. Форвард не принимал участия в тренировке команды и вряд ли появится на льду в сегодняшнем матче против «Югры».

После тренировки неважно почувствовал себя Роман Граборенко. У хоккеиста диагностирован аппендицит. Сейчас защитник находится в местной больнице, где задержится на несколько дней. Предположительный срок возвращения Граборенко к тренировкам – несколько недель. Скорее всего, его место в защите займет Никита Мицкевич.

Матч «Югра» – «Динамо» начнется в 14.30 по белорусскому времени.