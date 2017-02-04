﻿ «Югра» – «Динамо» Минск. Степанов может пропустить матч, Граборенко доставлен в больницу с аппендицитом. 21.by
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«Югра» – «Динамо» Минск. Степанов может пропустить матч, Граборенко доставлен в больницу с аппендицитом

05.02.2017 12:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает пресс-служба минского «Динамо»,  сразу после приземления в Ханты-Мансийске команда отправилась на тренировку. Только форвард Андрей Степанов отправился отдыхать в гостиницу. Форвард не принимал участия в тренировке команды и вряд ли появится на льду в сегодняшнем матче против «Югры».

После тренировки неважно почувствовал себя Роман Граборенко. У хоккеиста диагностирован аппендицит. Сейчас защитник находится в местной больнице, где задержится на несколько дней. Предположительный срок возвращения Граборенко к тренировкам – несколько недель. Скорее всего, его место в защите займет Никита Мицкевич.

Матч «Югра» – «Динамо» начнется в 14.30 по белорусскому времени.

 
 
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Как сообщает пресс-служба минского «Динамо», сразу после приземления в Ханты-Мансийске команда отправилась на тренировку.

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