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«Югра» – «Динамо» Минск. Степанов может пропустить матч, Граборенко доставлен в больницу с аппендицитом
05.02.2017 12:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает пресс-служба минского «Динамо», сразу после приземления в Ханты-Мансийске команда отправилась на тренировку. Только форвард Андрей Степанов отправился отдыхать в гостиницу. Форвард не принимал участия в тренировке команды и вряд ли появится на льду в сегодняшнем матче против «Югры».
После тренировки неважно почувствовал себя Роман Граборенко. У хоккеиста диагностирован аппендицит. Сейчас защитник находится в местной больнице, где задержится на несколько дней. Предположительный срок возвращения Граборенко к тренировкам – несколько недель. Скорее всего, его место в защите займет Никита Мицкевич.
Матч «Югра» – «Динамо» начнется в 14.30 по белорусскому времени.
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«Югра» – «Динамо» Минск. Степанов может пропустить матч, Граборенко доставлен в больницу с аппендицитом
Как сообщает пресс-служба минского «Динамо», сразу после приземления в Ханты-Мансийске команда отправилась на тренировку.
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