﻿ Чемпионат Италии. «Милан» играет с «Сампдорией», «Ювентус» против «Интера» и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Чемпионат Италии. «Милан» играет с «Сампдорией», «Ювентус» против «Интера» и другие матчи

05.02.2017 10:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В 23-м туре серии А «Болонья» принимает «Наполи», «Милан» сыграет с «Сампдорией», «Ювентус» встретится с «Интером», «Рома» – с «Фиорентиной».

Чемпионат Италии

23-й тур

Болонья – Наполи 1:7 (1:4, 0:3)
Дата проведения
4 февраля, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 4 Гамшик, 0:2 – Инсинье, 0:3 – 33 Мертенс, 1:3 – 36 Торосидис, 1:4 – 43 Мертенс, 1:5 – 70 Гамшик, 1:6 – 74 Гамшик, 1:7 – 90 Мертенс.
БолоньяМиранте (Анжело, 80), Торосидис, Иконому, Майетта, Масина, Надь, Пульгар, Джемаили, Риццо (Верди, 46), Дестро (Петкович, 68), Крейчи.
НаполиРейна, Хюсай, Альбиоль, Максимович, Гулям, Зелиньски (Джаккерини, 73), Диавара (Аллан, 62), Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Рог, 80).
Предупреждения:
Пульгар (11), Диавара (20), Кальехон (24), Майетта (61), Хюсай (75).
Удаления:
Кальехон (26), Масина (32).
Милан – Сампдория
Дата проведения
5 февраля, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
Пескара – Лацио
Дата проведения
5 февраля, 17.00, «Адриатико»
превью матча онлайн статистика
Эмполи – Торино
Дата проведения
5 февраля, 17.00, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика
Кьево – Удинезе
Дата проведения
5 февраля, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика
Дженоа – Сассуоло
Дата проведения
5 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Аталанта – Кальяри
Дата проведения
5 февраля, 17.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика
Палермо – Кротоне
Дата проведения
5 февраля, 20.00, «Ренцо Барбера»
превью матча онлайн статистика
Ювентус – Интер
Дата проведения
5 февраля, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Рома – Фиорентина
Дата проведения
7 февраля, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 23-м туре серии А «Болонья» принимает «Наполи», «Милан» сыграет с «Сампдорией», «Ювентус» встретится с «Интером», «Рома» – с «Фиорентиной».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Батищев останется в «Крумкачах»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика