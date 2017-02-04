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Чемпионат Италии. «Милан» играет с «Сампдорией», «Ювентус» против «Интера» и другие матчи
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В 23-м туре серии А «Болонья» принимает «Наполи», «Милан» сыграет с «Сампдорией», «Ювентус» встретится с «Интером», «Рома» – с «Фиорентиной».
Чемпионат Италии
23-й тур
- Дата проведения
-
4 февраля, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
- Голы:
-
0:1 –
4 Гамшик,
0:2 –
6 Инсинье,
0:3 –
33 Мертенс,
1:3 –
36 Торосидис,
1:4 –
43 Мертенс,
1:5 –
70 Гамшик,
1:6 –
74 Гамшик,
1:7 –
90 Мертенс.
Болонья –
Миранте (Анжело, 80), Торосидис, Иконому, Майетта, Масина, Надь, Пульгар, Джемаили, Риццо (Верди, 46), Дестро (Петкович, 68), Крейчи.
Наполи –
Рейна, Хюсай, Альбиоль, Максимович, Гулям, Зелиньски (Джаккерини, 73), Диавара (Аллан, 62), Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Рог, 80).
- Предупреждения:
-
Пульгар
(11), Диавара
(20), Кальехон
(24), Майетта
(61), Хюсай
(75).
- Удаления:
-
Кальехон
(26), Масина
(32).
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В 23-м туре серии А «Болонья» принимает «Наполи», «Милан» сыграет с «Сампдорией», «Ювентус» встретится с «Интером», «Рома» – с «Фиорентиной».
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